L'episodio finale di Bardot, la nuova serie in onda lunedì 1 luglio su Canale 5, è disponibile gratis su Mediaset Infinity

La puntata finale di Bardot, andata in onda lunedì 1 luglio in prima serata su Canale 5, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Nel video qui sopra, potete vedere la puntata finale integrale di Bardot.

Bardot, la trama della puntata finale

Brigitte lascia Jacques dopo averlo costretto a rinunciare alla sua carriera militare per rimanerle accanto durante la gravidanza.

Neanche la nascita di Nicolas sembra dare stabilità a Brigitte che inizia a frequentare il collega Sami Frei conosciuto sul set del film che sta girando.

Partito anche lui per il militare, assediata dai paparazzi inclementi e tradita da chi pensava le fosse amico, Brigitte entra in una grave spirale depressiva.

