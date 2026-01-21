Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
SERIE TV22 gennaio 2026

A testa alta, l'ultima puntata in streaming

L'ultima puntata di A testa alta - Il coraggio di una donna, andata in onda mercoledì 21 gennaio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

L'ultima puntata di A testa alta - Il coraggio di una donna è andata in onda mercoledì 21 gennaio in prima serata su Canale 5.

Potete vedere il finale della serie con protagonista Sabrina Ferilli in streaming gratis su Mediaset Infinity e nel video qui sopra.

Sabrina Ferilli nella serie A testa altaSabrina Ferilli nella serie A testa alta

A testa alta, la trama dell'ultima puntata

Virginia viene arrestata per l'omicidio di Ivan, mentre il PM Gaudenzi stringe la morsa attorno a lei e a Cecilia.

Nonostante un'inattesa confessione la scagioni, Virginia rimane sempre più isolata e lontana dai suoi affetti. La preside si imbatte improvvisamente in indizi che ribaltano ogni certezza e suggeriscono un nemico invisibile, molto più vicino di quanto lei credesse.

Ed è a questo punto che Rocco scompare, innescando una ricerca senza sosta.

Dove vedere A testa alta - Il coraggio di una donna in streaming gratis

Le puntate di A testa alta - Il coraggio di una donna saranno disponibili in streaming in contemporanea con la diretta televisiva su Mediaset Infinity e successivamente in streaming gratis sulla piattaforma.

Su Mediaset Infinity, potete scoprire anche le serie tv con protagonista Sabrina Ferilli disponibili gratis in streaming.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video