A testa alta, l'ultima puntata in streaming

L'ultima puntata di A testa alta - Il coraggio di una donna è andata in onda mercoledì 21 gennaio in prima serata su Canale 5.
Potete vedere il finale della serie con protagonista Sabrina Ferilli in streaming gratis su Mediaset Infinity e nel video qui sopra.
Virginia viene arrestata per l'omicidio di Ivan, mentre il PM Gaudenzi stringe la morsa attorno a lei e a Cecilia.
Nonostante un'inattesa confessione la scagioni, Virginia rimane sempre più isolata e lontana dai suoi affetti. La preside si imbatte improvvisamente in indizi che ribaltano ogni certezza e suggeriscono un nemico invisibile, molto più vicino di quanto lei credesse.
Ed è a questo punto che Rocco scompare, innescando una ricerca senza sosta.
Le puntate di A testa alta - Il coraggio di una donna saranno disponibili in streaming in contemporanea con la diretta televisiva su Mediaset Infinity e successivamente in streaming gratis sulla piattaforma.
Su Mediaset Infinity, potete scoprire anche le serie tv con protagonista Sabrina Ferilli disponibili gratis in streaming.