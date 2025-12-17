A testa alta - Il coraggio di una donna è la nuova serie con protagonista Sabrina Ferilli che andrà in onda prossimamente su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Virginia (Sabrina Ferilli) è una preside stimata dalla comunità e una mamma amata da suo figlio. Ogni equilibrio, però, va in frantumi quando su Internet inizia a girare un video che la ritrae in un momento intimo con un uomo che non è suo marito. Chi è stato a riprenderla e a pubblicare il video? Chi vuole screditarla e perché?

Nel video qui sopra il primo promo della serie A testa alta - Il coraggio di una donna.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE