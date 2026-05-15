Sabrina Ferilli è stata nominata ai Nastri d'Argento Grandi Serie 2026 nella categoria Migliore attrice protagonista per la sua interpretazione nella miniserie A testa alta - Il coraggio di una donna.

La miniserie è andata in onda su Canale 5 dal 7 al 21 gennaio 2026, composta da tre puntate in prima serata. Ferilli interpreta Virginia Terzi, preside di un liceo in un borgo sul lago vicino Roma, che viene travolta da uno scandalo mediatico dopo la diffusione non consensuale di un video intimo, trattando così il tema del revenge porn. La serie è diretta da Giacomo Martelli e prodotta da Banijay Studios Italy per Mediaset.

Nella cinquina per la miglior attrice protagonista, Ferilli compete con Linda Caridi, Carolina Crescentini, Maria Chiara Giannetta e Maria Vera Ratti.

I vincitori saranno annunciati durante la serata finale del 6 giugno 2026 a Napoli.

Tutte le puntate di A Testa Alta sono disponibili su Mediaset Infinity. Nel video qui sopra, rivediamo le reazioni dei telespettatori alla prima puntata.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE