A testa alta, il riassunto dell'ultima puntata

Dall'arresto di Virginia per l'omicidio di Lorusso alla scomparsa di Rocco: sono tanti gli eventi raccontati nell'ultima puntata di A testa alta - Il coraggio di una donna, andata in onda mercoledì 21 gennaio in prima serata su Canale 5.
Virginia viene arrestata per l'omicidio di Ivan Lorusso. Un'improvvisa confessione scagiona la donna che può tornare in libertà.
Dopo le azioni compiute da Virginia, la preside e sua sorella Cecilia hanno una dure lite.
L'imprenditore Bodoni parla con Luigi del suo nuovo progetto che verrà realizzato sul terreno di A testa alta. Virginia scopre che il progetto A testa alta non verrà realizzato.
Alex invita Rocco a una festa per farlo cadere in una trappola. Nonostante lo stordimento, Rocco riesce a scappare dalla festa, ma poco dopo scompare.
