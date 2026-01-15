A testa alta, il riassunto e le reazioni alla seconda puntata

Dalla comparsa di una misteriosa ragazza di nome Francesca all'identità dell'auto del video fatto a Virginia: sono tanti gli eventi raccontati nella seconda puntata di A testa alta - Il coraggio di una donna, andata in onda mercoledì 14 gennaio in prima serata su Canale 5.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della seconda puntata di A testa alta - Il coraggio di una donna.

A testa alta, il riassunto della seconda puntata

Nonostante le minacce subite, la preside Virginia Terzi torna a scuola e ha intenzione di continuare a lavorare. In palestra, Virginia conosce una misteriosa ragazza di nome Francesca.

Luigi critica le scelte fatte da Virginia: secondo l'uomo, la presenza di Virginia potrebbe compromettere la sicurezza del figlio Rocco.

Mentre Cecilia continua a indagare sulle minacce subite dalla sorella, Virginia riceve una foto dopo una serata romantica passata con Marco.

Scopriamo che Francesca è l'ex ragazza di Marco. Per non perdere la fiducia di Virginia, Marco le confessa un segreto del suo passato.

A scuola, Nina rivela a Rocca i continui ricatti di Alex: il ragazzo possiede un video con il quale tiene in pugno Nina.

Chi ha realizzato il video di Marco e Virginia? Per scoprirlo, la seconda puntata di A Testa Alta è disponibile su Mediaset Infinity.

