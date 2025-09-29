Another Love, il cast e i personaggi della serie turca
Da Hande Erçel a Burak Deniz, conosciamo meglio gli attori e le attrici della serie Another Love
Il cast della nuova serie Another Love (Bambaska Biri), disponibile dal 6 ottobre in esclusiva su Mediaset Infinity, vanta due attori molto noti agli amanti della serialità turca.
Nel video qui sopra, scopriamo il cast e i personaggi di Another Love.
Sulla piattaforma Mediaset Infinity, la serie verrà pubblicata con un episodio al giorno, dal lunedì al venerdì.
Another Love, il cast della serie turca
Nel cast di Another Love, la protagonista Leyla Gediz ha il volto di Hande Erçel. Leyla è una giovane procuratrice con un passato molto difficile alle spalle.
Classe 1993, Hande Erçel è un'attrice e modella turca, nota al pubblico italiano per aver interpretato Eda Yıldız nella serie Love Is in the Air.
Il protagonista maschile Kenan Ozturk, un ambizioso giornalista, è interpretato dall'attore turco Burak Deniz.
Attore di cinema e televisione, Burak Deniz ha lavorato alla serie turca Interrupted – L’amore incompiuto e nella serie Le fate ignoranti diretta da Ferzan Ozpetek.
Nel cast di Another Love, troviamo anche l'attrice turca Polen Emre. I fan di Terra amara la ricorderanno nel ruolo di Fadik.
