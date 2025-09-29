Mediaset Infinity logo
Another Love
SERIE TV
29 settembre 2025

Another Love, il cast e i personaggi della serie turca

Da Hande Erçel a Burak Deniz, conosciamo meglio gli attori e le attrici della serie Another Love

Condividi:

Il cast della nuova serie Another Love (Bambaska Biri), disponibile dal 6 ottobre in esclusiva su Mediaset Infinity, vanta due attori molto noti agli amanti della serialità turca.

Nel video qui sopra, scopriamo il cast e i personaggi di Another Love.

Sulla piattaforma Mediaset Infinity, la serie verrà pubblicata con un episodio al giorno, dal lunedì al venerdì.

Hande Erçel (Leyla Gediz) e Burak Deniz(Kenan Öztürk) in Another Love
Another Love, il cast della serie turca

Nel cast di Another Love, la protagonista Leyla Gediz ha il volto di Hande Erçel. Leyla è una giovane procuratrice con un passato molto difficile alle spalle.

Classe 1993, Hande Erçel è un'attrice e modella turca, nota al pubblico italiano per aver interpretato Eda Yıldız nella serie Love Is in the Air.

Il protagonista maschile Kenan Ozturk, un ambizioso giornalista, è interpretato dall'attore turco Burak Deniz.

Attore di cinema e televisione, Burak Deniz ha lavorato alla serie turca Interrupted – L’amore incompiuto e nella serie Le fate ignoranti diretta da Ferzan Ozpetek.

Nel cast di Another Love, troviamo anche l'attrice turca Polen Emre. I fan di Terra amara la ricorderanno nel ruolo di Fadik.

