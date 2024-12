Dal Teatro del Silenzio di Lajatico, Canale 5 celebra i 30 anni di carriera di Andrea Bocelli. La prima serata di Andrea Bocelli 30 - The Celebration è in streaming su Mediaset Infinity

La prima serata di Andrea Bocelli 30 The Celebration è andata in onda mercoledì 11 dicembre su Canale 5. Potete vedere la prima parte del concerto per celebrare i 30 anni di successi di Andrea Bocelli in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La prima delle due serate, condotta da Michelle Hunziker, si è svolta nella suggestiva cornice del Teatro del Silenzio a Lajatico, in Toscana, città natale dell’artista.

Nella prima serata sono saliti sul palco tanti straordinari ospiti di fama mondiale: Zucchero, Placido Domingo, José Carreras, Giorgia, Virginia Bocelli, Elisa, Ed Sheeran, Johnny Depp, Matteo Bocelli, Brian May dei Queen, Nadine Sierra, Aida Garifullina, Kevin James, Amos Bocelli, Christian Nodal, Shania Twain.

I telespettatori di Canale 5 saranno guidati da Michelle Hunziker in un racconto che ripercorre la gloriosa carriera dell’uomo e dell’artista divenuto una vera e propria icona internazionale. Così, il pubblico potrà vivere un’esperienza incredibile nel segno della musica di Andrea Bocelli.