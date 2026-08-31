A 4 di Sera Weekend, Sabrina Scampini apre la puntata commentando il fuorionda che l'ha vista protagonista suo malgrado mentre dava la notizia sulle condizioni di salute di Alessandro Di Battista.

La conduttrice spiega: "Vi voglio dire due parole che riguardano un audio che ha fatto il giro del web, un audio che è partito inavvertitamente, involontariamente dal mio microfono che era rimasto acceso durante un servizio". Scampini precisa: "Ci tengo a chiarire che il mio disappunto era dovuto solo al modo in cui una notizia che è tanto importante, che è tanto delicata, come la salute di Alessandro Di Battista, veniva data e mi dispiace chiaramente che quelle parole siano state ascoltate fuori dal loro contesto".