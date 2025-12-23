Nel corso della puntata di 10 Minuti, programma condotto dal 22 dicembre fino al 4 gennaio da Alessandro Sallusti alle ore 19.30 su Rete 4, sarà ospite per un faccia a faccia Andrea Sempio.

"Io e Marco Poggi siamo ancora amici, con i genitori di Chiara non è capitato di incontrarci […] Quando ho scritto Ho fatto cose inimmaginabili, mi riferivo ad una giornata di caos".

A seguire, il testo integrale dell’intervista:

Tra poco più di 48 ore sarà Natale: è il suo primo Natale da sospetto assassino. Che pensieri le girano per la testa in queste ore così particolari?

"In realtà, è il secondo, perché quando era già successo nel 2016 noi lo avevamo scoperto proprio il 23 dicembre, quindi appena prima di Natale. Sta diventando un po’ una ricorrenza diciamo. C'è poco da dire, andiamo avanti, si cercherà di essere... io lo passerò con la mia famiglia, cercheremo di passarlo il meglio possibile però ovviamente non si può, non si riesce tanto a distogliere la testa dal fatto che hai sempre questa tegola dietro".

Ha parlato della sua famiglia, le faccio vedere cosa ha detto suo padre poche ore fa a Martina Maltagliati, una collega di Quarto Grado. Suo padre dice: “Adesso bisogna essere cattivi”, lei ha capito cosa intende?

"Sì. Purtroppo, i miei genitori si trovano in questa condizione: tutti i giorni escono notizie, tutti i giorni arriva una notizia o qualcuno che scrive su Internet, qualcuno che ci manda lettere dove ci sono insulti, minacce e abbiamo il nostro plotone di giornalisti sempre davanti a casa. Loro non possono fare nulla, cioè non possono difendermi in qualche modo. Magari mi dicono: Ma io non posso andar fuori e dirgli no, perché qualunque reazione tu hai, in realtà, non stai chiarendo la situazione, stai facendo loro un favore e li stai aizzando ancora di più; quindi, io e i miei in casa cerchiamo di tenerci un po' l'uno con l'altro".

Lei è tornato di recente a vivere a casa sua perché prima di quest'ultimo evento viveva da solo da un'altra parte. Che famiglia è la sua famiglia, che rapporto ha lei con suo padre?

"La mia è una famiglia che è sempre stata molto unita, non solo io con i miei genitori, ma anche ad esempio mio padre con le sue sorelle. Una famiglia dove è sempre stato normale avere un via vai di parenti dentro e fuori casa e, ovviamente, essendo così uniti quando questa cosa è scoppiata è andata a coinvolgere tutti. Poche settimane fa, eravamo andati dalle mie zie, come mio padre fa praticamente tutti i giorni, io un po’ meno, perché con il lavoro dipende dagli orari, e i giornali titolavano Summit segreto a casa delle zie di Sempio. No, quel summit c'era il giorno prima e c'è stato anche i giorni dopo, è proprio così la mia famiglia".