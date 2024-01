Viva la memoria: l’iniziativa Mediaset ha a cuore il futuro per il Giorno della memoria

Il passaggio di testimone per tenere Viva la memoria Con l’iniziativa Viva la memoria Mediaset si impegna a preservare le memorie delle vittime delle deportazioni Nazifasciste. L'idea centrale è un metaforico passaggio di testimone della memoria. Quando i protagonisti diretti delle storie non possono più raccontarle, sono i loro familiari a dirci cosa è successo. Ascoltando questi racconti, ci uniamo a loro, diventando anche noi custodi di queste preziose memorie. Raccogliere le storie familiari Viva la memoria ha già raccolto diverse video testimonianze di familiari. In occasione del Giorno della memoria una campagna di comunicazione invita il pubblico ad approfondire il tema guardando questi racconti e incoraggia coloro che hanno storie di deportazione nella loro famiglia ad inviare la propria. Questi video resteranno disponibili sul sito Mediaset ha a cuore il futuro creando una raccolta di memorie, simbolo dell’impegno di Mediaset al di là della singola giornata di commemorazione. Il significato di queste memorie L'obiettivo di Viva la memoria è raccogliere e diffondere queste memorie per sensibilizzare un pubblico ampio, utilizzando formati digitali e social per coinvolgere il nostro pubblico anche fuori la Tv. È importante andare oltre le pagine di storia e ascoltare queste singole vicende umane per restituire l’impatto devastante che questi eventi hanno avuto sulla vita di tante famiglie, famiglie come le nostre: immedesimarsi è la chiave contro l’indifferenza, perché storie come queste non accadano più. Mediaset si prende cura del nostro passato perché ha a cuore il nostro futuro.