Mediaset per la giornata internazionale della donna

L’iniziativa di Mediaset per il futuro in occasione della giornata internazionale della donna

In occasione della Giornata internazionale della Donna, Mediaset utilizza la sua forza comunicativa per ricordare l’importanza di riconoscere e rispettare i diritti delle donne. Con una campagna istituzionale in onda dal 2 all’8 marzo, Mediaset sottolinea che ogni donna deve poter scegliere chi essere, che cosa fare nella vita e chi diventare. Questa libertà va sempre riconosciuta, rispettata e tutelata da tutti. La campagna crossmediale, parte del progetto Mediaset per il futuro, lancia questo forte messaggio e invita ognuno di noi a sostenere e promuovere ogni giorno il valore dell’uguaglianza e della parità di genere. Mediaset ha a cuore il futuro e, consapevole del suo ruolo sociale, si impegna a sensibilizzare il pubblico su un tema di importanza rilevante per la nostra società