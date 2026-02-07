Serie turche, l'intervista al doppiatore di Feyyaz Duman in Io sono Farah e La Forza di una donna

Arif in una scena de La forza di una donna 2

La voce di Gianni, il fratellino di Wendy in Peter Pan, è la sua. Ma quel momento è stato solo l’inizio per Stefano Crescentini, che vanta un curriculum ricco di nomi e progetti importanti. Alla fine, oltre a Hollywood, Stefano ha conosciuto e scoperto anche il mondo delle serie turche, in particolare grazie all’attore Feyyaz Duman, di cui è la voce italiana.

Proprio come Duman, è dovuto passare dal ruolo del barista gentile Arif a quello del malavitoso iraniano Behnam. "Nella mia vita personale ho caratteristiche simili sia all’uno che all’altro" racconta "anche perché sono personaggi agli opposti antropologici".

Stefano, sei un figlio d’arte e hai cominciato con Disney, in particolare con Gianni Darling di Peter Pan. Cosa ricordi dei tuoi primi anni da doppiatore bambino?

"Sono figlio d’arte: mio padre era un doppiatore e ho iniziato quasi per caso, accompagnandolo in studio quando avevo sette anni. Quel giorno mancava un bambino per due battute e, nonostante la vergogna, entrai in sala. Da lì arrivarono Peter Pan, l’incontro con Renato Izzo e la scoperta che il doppiaggio era sì una cosa divertente, ma soprattutto un lavoro vero. È stato così che è iniziata la mia carriera".

Da Disney ad Arif Kara, il timido barista de La forza di una donna. Anche lui ha qualcosa di disneyano, secondo te?

"Sì, Arif è come se vivesse un po’ in una fiaba. È un uomo di altri tempi, e per lui l’amore è l’amore con la A maiuscola, forse anche con tutte le lettere maiuscole. Anche questo sentimento che lui prova per Bahar lo dimostra con grande timidezza".