Pubblichiamo l'intervista che Özge Özpirinçci, attrice turca che interpreta Bahar protagonista de La forza di una donna, ha rilasciato in esclusiva a Forbidden Fruit, il mensile dedicato ai protagonisti delle serie turche più amate. Per altri contenuti il nuovo numero ti aspetta in edicola oppure online.

Sappiamo che sentite già la mancanza di Bahar, e per questo abbiamo voluto farvi un regalo speciale. In questa intervista esclusiva al nostro magazine, Özge Özpirinçci ci apre le porte della sua vita accanto a Burak Yamantürk, attore e suo marito dal 2021. Una storia, la loro, «nata in modo molto naturale, fuori dagli schemi convenzionali», senza primo appuntamento e senza festa di nozze, con una proposta arrivata quando aspettava già la piccola Mercan. E se le chiedi cosa ti lascia La forza di una donna, la risposta fa molto riflettere: «La solidarietà tra esseri umani. La storia mostra quanto possa essere difficile, per una donna da sola con dei figli, andare avanti nella vita indipendentemente dal passato che ha avuto. E fa capire quanto l’aiuto degli altri possa cambiare le cose».

Özge, ne La forza di una donna Bahar ci mette molto tempo a dare il primo bacio ad Arif… succede dopo mesi! Con tuo marito Burak Yamantürk invece com’è andata?

«(Sorride) È passato del tempo, e questo dettaglio vorremmo tenerlo per noi...».

Puoi raccontarci il vostro primo appuntamento?

«Ci siamo conosciuti sul set, eravamo già sempre insieme. Per questo non c’è stato un vero e proprio “primo appuntamento”. La nostra storia è nata in modo molto naturale, fuori dagli schemi convenzionali. Anche la proposta di matrimonio è arrivata così: Burak mi ha chiesto di sposarlo quando ero già incinta».

Com’è stato il giorno del tuo matrimonio? Secondo te c’era qualche aspetto in comune con quello di Bahar?

«In realtà faccio fatica a chiamarlo proprio “matrimonio” perché non abbiamo mai fatto una grande festa. Ero incinta di sette mesi di mia figlia e sapevo che non avrei potuto viverlo come avrei voluto, festeggiare con i miei amici, bere un bicchiere, divertirmi alla grande… così ci siamo detti: facciamolo più avanti, quando sarà il momento giusto».

Avete in programma una nuova festa?

«È una cosa che desideriamo entrambi: organizzare una grande festa con i nostri amici, mangiare, bere, divertirci tutti insieme. E l’Italia, tra l’altro, è un posto meraviglioso per sposarsi e fare festa… quindi magari un giorno lo faremo proprio lì!».

Che bella idea! Non c’è molto in comune quindi con il matrimonio di Bahar...

«Una cosa sì... ci sono sempre io presente!” (Sorride, ndr)».