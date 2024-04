Il mondo si congela: The day after tomorrow - L'alba del giorno dopo è su Infinity+

La fine dell'umanità sembra vicina quando improvvisamente una tempesta dalle proporzioni bibliche si abbatte su New York. Non perdere The day after tomorrow - L’alba del giorno dopo in streaming su Infinity+.

The day after tomorrow - L’alba del giorno dopo: la trama

Il climatologo Jack Hall mentre si trova in Antartide scopre che il riscaldamento globale sta provocando l'imminente inizio di una nuova era glaciale. Jack avverte le autorità e il pubblico, ma i suoi avvertimenti sono in gran parte ignorati. Nel frattempo, il figlio di Jack, Sam, è a New York per partecipare a una competizione accademica.

Mentre il clima comincia a impazzire con tempeste e cambiamenti climatici drastici a livello globale, una incessante pioggia colpisce la città e allagando completamente Manhattan, lasciando Sam e i suoi amici intrappolati nella biblioteca pubblica di New York.

Con il Nord America che rapidamente si congela a causa di una gigantesca tempesta che porta temperature glaciali, Jack decide di intraprendere un pericoloso viaggio da Washington D.C. a New York per salvare suo figlio e i suoi amici, affrontando condizioni meteorologiche estreme e vari ostacoli lungo il cammino.

The day after tomorrow - L’alba del giorno dopo: il cast

The day after tomorrow - L’alba del giorno dopo è un film del 2004 diretto da Roland Emmerich (Stargate, Moonfall, Independence Day).

Il cast è composto da Jake Gyllenhaal (Amore & altri rimedi, The Covenant, Prisoners,) Dennis Quaid (The Hill, Genitori in trappola, Un sogno una vittoria), Emmy Rossum (Il fantasma dell’Opera, Dragonball Evolution, Poseidon) e Sela Ward (Il segreto di Davis - The Stepfather, Dirty Dancing 2, The Guardina - Salvataggio in mare).

