Guarda Tutti a bordo su Infinity+

Abbandonati per sbaglio da un padre e un nonno inaffidabili su un treno diretto in Sicilia per una vacanza, un gruppo di ragazzini vivrà un'esperienza indimenticabile. Non perdere Tutti a bordo in streaming su Infinity+.

Tutti a bordo: la trama

Juri, un bambino di dieci anni, insieme ai suoi amici è pronto per una vacanza-studio attraverso l'Italia, da Torino a Palermo, dopo un lungo periodo di isolamento a causa del lockdown. L'entusiasmo per questo viaggio è principalmente di suo padre Bruno, che, nonostante il scetticismo della moglie Chiara riesce a organizzare il viaggio.

Bruno, convinto che l'avventura sarà formativa per i bambini, decide di accompagnarli insieme a suo padre Claudio, il nonno di Juri, che si unisce al gruppo di nascosto.

Tuttavia, si verifica un contrattempo: mentre Bruno e Claudio sono distratti, il treno con i bambini parte senza di loro. Ciò scatena una frenetica corsa contro il tempo per i due adulti, che devono raggiungere il treno prima che si scopra che i bambini sono senza la loro supervisione. Parallelamente, i bambini a bordo del treno devono affrontare una coppia di controllori, uno dei quali è l'attento Mario, che rischia di scoprire che i giovani sono rimasti incustoditi.

Tutti a bordo: il cast

Tutti a bordo è una commedia italiana del 2022 diretto da Luca Miniero (Benvenuti al Sud, Benvenuti al Nord, Un boss in salotto).

Il cast è composto da Giulia Michelini (Rosy Abate - La serie, Squadra Antimafia, Immaturi), Giovanni Storti (Il ricco, il povero e il maggiordomo, La leggenda di Al, John e Jack, La banda dei Babbi Natale), Federica Sabatini (Com’è bello far l’amore, Fortunata, Sulle nuvole), e Stefano Fresi (Forever Young, Ma cosa ci dice il cervello, Smetto quando voglio).

Tutti a bordo: il trailer

Contenuto disponibile fino al 20 marzo 2027.