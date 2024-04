Aquaman e il regno perduto in Premiere su Infinity+

Black Manta vuole distruggere la famiglia di Aquaman e ridurre il suo regno in cenere. Per impedirlo, l'Atlantideo dovrà chiedere aiuto all'odiato fratellastro Orm. Guarda adesso Aquaman e il regno perduto, è disponibile in Premiere su Infinity+.

Aquaman e il regno perduto: la trama

In questo nuovo capitolo, la storia riprende con un nuovo capitolo carico di avventure e sfide per il re di Atlantide. Black Manta, non avendo avuto successo nel suo primo tentativo di sconfiggere Aquaman, è ancora una volta spinto dalla sete di vendetta per la morte di suo padre. Ora in possesso del temibile Tridente Nero, un'arma che scatena forze antiche e malevole, Black Manta è diventato un avversario ancora più minaccioso.

Davanti a questa nuova minaccia, Aquaman si trova costretto a cercare l’aiuto di suo fratello Orm, l'ex re di Atlantide che ora si trova imprigionato. Nonostante le loro passate divergenze, Aquaman convince Orm a formare un'alleanza per affrontare insieme il nemico comune.

I due scopriranno presto di dover affrontare non solo Black Manta e le sue forze oscure, ma anche altri pericoli nascosti nelle profondità del mare e oltre, che metteranno alla prova il loro coraggio, la loro astuzia e la loro forza.

Aquaman e il regno perduto: il cast

Aquaman e il regno perduto è un film del 2023 diretto da James Wan (L’evocazione - The Conjuring, Aquaman, Insidious, Annabelle).

Il cast è composto da Jason Momoa (Dune, Justice League, Braven - Il coraggioso), Patrick Wilson (Insidious, Moonfall, The Conjuring - Il caso Enfield), Amber Heard (Never Back Down - Mai arrendersi, Il potere dei soldi, Strafumati), Nicole Kidman (Il sacrificio del cervo sacro, Trespass, Strangerland) e Randall Park (Finché forse non vi separi,The Interview, La Festa prima delle Feste).

Aquaman e il regno perduto: il trailer

