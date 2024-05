Sfide esplosive: Bomb Squad è su Infinity+

Un ex hacker è seduto davanti al suo PC, su una sedia che esploderà se tentasse di alzarsi. Per salvarsi deve violare un server di una banca. Ha i minuti contati. Guarda adesso Bomb Squad su Infinity+.

Bomb squad: la trama

Orlando Friar è un ex hacker che ora lavora come specialista in sicurezza informatica. La sua vita prende una svolta drammatica quando si ritrova intrappolato in un gioco mortale orchestrato da un misterioso criminale.

La trama si dipana quando Orlando scopre di essere seduto su una sedia equipaggiata con una bomba. Viene costretto a seguire le istruzioni del nemico, che lo minaccia di far esplodere la bomba se non accederà ai sistemi informatici delle sue ex aziende clienti per compiere una serie di intrusioni dannose.

Wallace Reed, un esperto di bombe ritiratosi dall'attività, viene richiamato in servizio per gestire questa crisi.

Bomb Squad: il cast

Bomb Squad è un film del 2003 diretto da Roland Emmerich (The day after tomorrow - L’alba del giorno dopo, Independence Day, Godzilla). Il cast è composto da Mel Gibson (Mr. Beaver, Il bounty Daddy’s Home 2), Kevin Dillon (Blob - Il fluido che uccide, Entourage, Buddy Games), Shannen Doherty (Another Day, Fortress: la fortezza) e Kate Katzman (Panama, Babbo Natale in prova, This Is the Years).

Contenuto disponibile fino al 30 aprile 2025.