Cosa faresti con i poteri divini? Una settimana da Dio è su Infinity+

Cosa faresti se ti ritrovassi nei panni di Dio? Alla fine di una brutta giornata Bruce Nolan, un giornalista televisivo di Buffalo, inizia a prendersela con Dio. Inaspettatamente l'Altissimo gli appare in forma umana, gli dona poteri divini e lo sfida a mettersi nei Suoi panni e a fare meglio di Lui nel governare il mondo. Guarda Una settimana da Dio su Infinity+.

Una settimana da Dio: la trama

Bruce Nolan è un giornalista televisivo insoddisfatto della sua vita e della sua carriera. Nonostante abbia una bella fidanzata, Grace, Bruce si sente costantemente sfortunato e sottovalutato, soprattutto sul lavoro, dove vorrebbe diventare anchorman ma viene sempre trascurato.

Dopo una giornata particolarmente disastrosa, Bruce si lamenta con Dio per come va la sua vita e lo sfida a fare di meglio. Sorprendentemente, Dio, interpretato da Morgan Freeman, risponde alle lamentele di Bruce presentandosi a lui e offrendogli i suoi poteri per una settimana per vedere se riesce a fare un lavoro migliore nell'amministrare l'universo.

Bruce accetta entusiasticamente e inizia a usare i suoi nuovi poteri per soddisfare i propri desideri personali. Migliora la sua carriera, si vendica dei suoi nemici e vive senza preoccupazioni, ma ben presto scopre che i suoi atti egoistici hanno conseguenze negative per gli altri intorno a lui.

Una settimana da Dio: il cast

Una settimana da Dio è un film del 2003 diretto da Tom Shadyac (Il segno della libellula - Dragonfly, Ace Ventura - L’acchiappanimali, Un’impresa da Dio). Il cast è composto da Jim Carrey (Yes Man, The Mask, Bugiardo Bugiardo, Io, me & Irene), Morgan Freeman (Il principe cerca figlio, Red, Attacco al potere 3), Steve Carell (40 anni vergine, Cattivissimo me, Un’impresa da Dio Beautiful Boy), e Jennifer Aniston (Come ti spaccio la famiglia, Come ammazzare il capo… e vivere felici, Io & Marley).

Contenuto disponibile fino al 30 settembre 2024.