La stravagante famiglia Addams è su Infinity+

La Famiglia Addams, iconica per la sua eccentricità e il suo amore per il macabro, riesce ancora ad affascinare e divertire il pubblico di tutte le età. Nata come una striscia a fumetti nel 1938 creata dal disegnatore Charles Addams, la famiglia ha successivamente conquistato il cuore del pubblico attraverso adattamenti televisivi, teatrali e cinematografici. Guarda La Famiglia Addams e La Famiglia Addams 2 in streaming su Infinity+.

La Famiglia Addams: la trama

Gomez e Morticia Addams vivono nella loro lussuosa e bizzarra Casa Addams, insieme ai due figli, Mercoledì e Pugsley. Completano la famiglia lo Nonna, Mano, cugino It e lo zio Fester, il fratello di Gomez, scomparso da venticinque anni.

A causa di difficoltà finanziarie, Tully Alford, l’avvocato degli Addams escogita un piano per rubare dai ricchi forzieri della famiglia. Per farlo si serve dell’inquietante Gordon Cravern, incredibilmente simile a Fester, cercando di introdurlo nella famiglia. Gli Addams, convinti di aver ritrovato Fester, accolgono l’uomo, ma dopo poco iniziano i sospetti di Morticia e Mercoledì.

La Famiglia Addams 2: la trama

La Famiglia Addams è di nuovo al centro di una stravagante avventura quando Gomez e Morticia si preparano a festeggiare il nuovo arrivato, Pubert, il loro terzo figlio. Tuttavia, nelle loro vite arriva Debbie, una misteriosa donna, che si presenta alla famiglia come la nuova tata per il neonato e che attira da subito le attenzioni di Fester.

Ben presto, Mercoledì inizia a sospettare sulle vere intenzioni di Debbie, che Gomez e Morticia ingnorano in quanto affascinati dalla personalità estroversa della donna.

La donna è infatti la pericolosa criminale Vedova nera, il cui obiettivo è sposare ricchi e poi ucciderli per ereditarne la fortuna. Debbie riesce a conquistare il cuore di Fester e lo persuade a sposarla.

Mentre la famiglia Addams si prepara per il matrimonio di Fester e Debbie, Mercoledì cerca di fermare la cerimonia svelando la vera natura di Debbie.

I contenuti sono disponibili fino al 31 marzo 2025.