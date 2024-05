Seduzione e inganno: Le ragazze di Wall Street - Business Is Business è su Infinity+

Un manipolo di scaltre lap dancer mette a segno una mega truffa ai danni di ricchi e viziosi broker di Wall Street. Guarda Le ragazze di Wall Street - Business Is Business su Infinity+.

Le ragazze di Wall Street - Business Is Business: la trama

Il film segue la storia di un gruppo di spogliarelliste di New York che, colpite dalla crisi finanziaria del 2008 e dal conseguente calo dei loro guadagni, decidono di architettare un piano per truffare i loro clienti più ricchi, in gran parte uomini d'affari di Wall Street.

La protagonista, Destiny, interpretata da Constance Wu, è una giovane donna che cerca di sostenere se stessa e sua nonna. Inizialmente lotta per guadagnare abbastanza danaro, ma le cose cambiano quando incontra Ramona, una spogliarellista esperta e carismatica. Ramona prende Destiny sotto la sua ala, insegnandole come massimizzare i suoi guadagni e affascinare i clienti facoltosi.

Con l'aggravarsi della crisi economica, le entrate del club diminuiscono e le donne si trovano in difficoltà. Ramona allora propone un piano più audace: drogare i clienti ricchi per poi massimizzare le spese delle loro carte di credito. Inizialmente il piano ha successo e permette al gruppo di accumulare grandi somme di denaro, ma col tempo le complicazioni crescono, mettendo a rischio la loro amicizia e la loro libertà.

Le ragazze di Wall Street - Business Is Business: il cast

Le ragazze di Wall Street - Business Is Business è un film del 2019 diretto da Lorene Scafaria (Cercasi amore per la fine del mondo, The Meddler). Il cast è composto da Jennifer Lopez (Ricomincio da me, Parker, Un matrimonio esplosivo), Costance Wu (Crazy & rich, Il talento di Mr. Crocodile, The Feels), Lili Reinhart (Riverdale, Linee parallele, I nostri cuori chimici) e Cardi B (Fast & Furious 10, Homecoming).

Le ragazze di Wall Street - Business Is Business: il trailer

Contenuto disponibile fino al 31 dicembre 2025.