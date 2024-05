Il colore viola in Premiere su Infinity+

Adattamento musicale del romanzo di Alice Walker sulla voglia di riscatto di una donna afroamericana all'inizio del '900, schiava prima del padre poi del marito. Guarda adesso Il colore viola, è disponibile in Premiere su Infinity+.

Il colore viola: la trama

Il colore viola racconta la vita di Celie, una giovane donna afroamericana che vive nel Sud degli Stati Uniti durante la prima metà del XX secolo. La trama segue il suo doloroso viaggio dalla giovinezza all'età adulta, durante il quale Celie affronta abusi, oppressione e razzismo, ma trova anche amore e sostegno in altre donne che la circondano. Sin da giovane, Celie è sottomessa agli abusi del padre e poi forzata in un matrimonio oppressivo con un uomo chiamato Mister, che la tratta più come una serva che come una moglie. In seguito incontra altre figure femminili forti come Sofia e Shug Avery, insieme alle quali dovrà trovare il coraggio di allontanare uomini tossici e a lottare per la propria libertà e dignità.

Il film utilizza la musica per esplorare e amplificare le emozioni dei personaggi, arricchendo la narrazione con intensi momenti musicali che riflettono l'evoluzione interiore di Celie e il suo viaggio verso l'autorealizzazione e l'indipendenza.

Il colore viola: il cast

Il colore viola è un film del 2023 diretto da Blitz Bazawule (Black Is King, Native Sun).Il cast è composto da Fantasia Barrino (Soul Kittens Cabaret, Life Is Not a Fairytale: The Fantasia Barrino story), Danielle Brooks (The Piano Lesson, Clemency, Verrà il giorno…), Halle Bailey (La Sirenetta, L’ultima vacanza, The Line) e Colman Domingo (Candyman, Se la strada potesse parlare, Sing Sing).

Il contenuto è disponibile in Premiere dal 10 al 16 maggio 2024.