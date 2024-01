Il principe Akeem scopre di avere un figlio illegittimo a New York e parte per gli Stati Uniti per trovarlo e portarlo a Zamunda. Non perdere Il principe cerca figlio su Infinity+.

Il principe cerca figlio: la trama

Sono passati 30 anni dal primo capitolo (Il principe cerca moglie) ed Akeem è tornato nel regno di Zamunda, dove vive con sua moglie Lisa e le sue tre figlie. Dopo la morte del padre diventa il nuovo re, ma, non avendo un erede maschio, nessuno erediterà il trono dopo la sua dipartita, così, il generale Izzi cerca approfittare di questa situazione per diventare il nuovo sovrano. Tuttavia, un giorno il veggente Baba rivela al principe che ha un figlio illegittimo negli Stati Uniti, frutto di una relazione risalente alla sua visita nella Grande Mela. Il ragazzo è l’unica persona al mondo capace di salvare il suo regno da una fine sempre più imminente.

Insieme al suo fidato Semmi, Akeem torna nella moderna e frenetica New York alla ricerca del ragazzo, il quale è ignaro della sua vera identità, per portarlo con sé a Zamunda ed educarlo, preparandolo a diventare il principe ereditario. Tuttavia, la missione si rivelerà più complicata del previsto. Guarda adesso Il principe cerca figlio, è disponibile in streaming su Infinity+.

Il principe cerca figlio: il cast

Il principe cerca figlio è una commedia del 2021 dirett da Craig Brewer (The Legend of Tarzan, Black Snake Moan) nonché sequel del popolare film Il principe cerca moglie del 1988.

Eddie Murphy (Una bugia di troppo, Il principe cerca moglie, Immagina che) torna a vestire i panni del principe Akeem. Completano il cast Arsenio Hall (Il principe cerca moglie, Sandy Wexler), Shari Headley (Arrivano i Johnson, I Really Hate My Ex), Wesley Snipes (Time X - Fuori tempo massimo, King of New York) e Teyana Taylor (A Thousand and one, The After Party).

Contenuto disponibile fino al 13 aprile 2024.