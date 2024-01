Dove vedere Oblivion

In un mondo post-apocalittico l'umanità è in esodo su Titano mentre sul nostro mondo gli ultimi sopravvissuti si battono per salvaguardare i macchinari che prosciugano le risorse naturali dalla distruzione degli alieni.

Oblivion: la trama

Jack Harper è un tecnico incaricato di riparare i droni difensivi che proteggono le risorse essenziali sulla Terra, la quale risulta ormai devastata dopo anni di guerra con gli alieni.

La storia si svolge nel 2077, quando la maggior parte della popolazione terrestre è stata evacuata e trasferita su Titano. Jack e la sua partner Victoria hanno il compito di proteggere i macchinari che estraggono risorse naturali e i droni programmati per eliminare gli ultimi alieni.

Durante la missione Jack continua ad avere delle strane visioni su una donna e va alla ricerca del luogo di atterraggio di una misteriosa navicella. L’uomo si imbatte in alcuni astronauti che erano stati lanciati nello spazio molti anni prima e che vengono misteriosamente identificati dal sistema come minacce. Questo incontro scatenerà una serie di eventi che portano Jack a interrogarsi sulla verità dietro la guerra contro gli alieni e sul suo passato.

Oblivion: il cast

Oblivion è un film di fantascienza del 2013 diretto da Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick, Tron: Legacy). Il cast è composto da Tom Cruise (Mission: Impossible - Fallout, Mission: Impossible - Rougue Nation, Jack Reacher: Punto di non ritorno), Andrea Riseborough (Mandy, The Grudge), Olga Kurylenko (Momentum, Hitman - L’assassino, The November Man) e Morgan Freeman (Non è mai troppo tardi, Red, Attacco al potere 2).

Contenuto disponibile fino al 1 aprile 2024.