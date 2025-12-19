Torna Il Volo - Tutti per Uno: Viaggio nel tempo con Fiorella Mannoia, Gianni Morandi e tanti altri ospiti

Il Volo

La seconda puntata sarà condotta da Il Volo, con la partecipazione straordinaria di Lorella Cuccarini. Tanti gli ospiti d’eccezione: Antonello Venditti, Fiorella Mannoia, Enrico Brignano, Noemi, Marco Masini, la soprano Elisa Balbo, Simone Coluccio e Joel Stoyanov della scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma e Gianni Morandi.

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble porteranno sul palco performance accompagnati da una grande orchestra e da numerosi ospiti speciali. Si alterneranno momenti solisti, di gruppo e con ospiti, in cui verranno presentati i brani più amati del repertorio de Il Volo, ma anche cover scelte in base ad un immaginario viaggio nel tempo che ci porterà a ripercorrere i momenti musicali più iconici della storia della musica italiana e interazionale, anche legati a ricordi personali dei tre artisti e dei loro ospiti.

Il Volo Tutti per Uno – Viaggio nel tempo è un progetto di Michele Torpedine, organizzato e prodotto da FriendsTv per Mediaset, che celebra la grande musica, l'arte e la cultura italiana. La regia è affidata a Luigi Antonini.

