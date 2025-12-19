Torna Il Volo - Tutti per Uno: Viaggio nel tempo con Fiorella Mannoia, Gianni Morandi e tanti altri ospiti

Domani, sabato 20 dicembre, in prima serata su Canale 5, torna Il Volo con la riproposizione di Tutti per Uno - Viaggio nel Tempo. Dalla prestigiosa location di Palazzo Te a Mantova, il trio italiano più celebrato al mondo si esibirà all’insegna della grande musica.
La seconda puntata sarà condotta da Il Volo, con la partecipazione straordinaria di Lorella Cuccarini. Tanti gli ospiti d’eccezione: Antonello Venditti, Fiorella Mannoia, Enrico Brignano, Noemi, Marco Masini, la soprano Elisa Balbo, Simone Coluccio e Joel Stoyanov della scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma e Gianni Morandi.
Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble porteranno sul palco performance accompagnati da una grande orchestra e da numerosi ospiti speciali. Si alterneranno momenti solisti, di gruppo e con ospiti, in cui verranno presentati i brani più amati del repertorio de Il Volo, ma anche cover scelte in base ad un immaginario viaggio nel tempo che ci porterà a ripercorrere i momenti musicali più iconici della storia della musica italiana e interazionale, anche legati a ricordi personali dei tre artisti e dei loro ospiti.
Il Volo Tutti per Uno – Viaggio nel tempo è un progetto di Michele Torpedine, organizzato e prodotto da FriendsTv per Mediaset, che celebra la grande musica, l'arte e la cultura italiana. La regia è affidata a Luigi Antonini.