Nella Casa del Grande Fratello Vip, Francesca Manzini si confida con gli altri coinquilini raccontando della sua famiglia, soffermandosi in particolare sul complicato rapporto che ha con il padre, Maurizio Manzini.

Nel parlare del legame con il papà, in più momenti l'imitatrice e conduttrice non riesce a trattenere le lacrime: "Con lui ho avuto tutte le risposte che mi servivano. (...) Quando gli dico 'ti amo papà' lui mi risponde 'cosa sono, il tuo fidanzato?', ma lui è tenero. Mio padre è un uomo tanto introverso, lui soffre più di me perché non sa esprimere l'amore, mentre mia madre è stata molto più espansiva e quindi ho avuto questo contrasto che mi ha aiutato".

"Avevamo ripreso un rapporto dopo 10 anni di silenzio ed eravamo molto molto uniti, poi… - continua Francesca Manzini riferendosi al padre - Io lo capisco, ho il dono della comprensione, mettiamola così. Quando ha incontrato questa donna che l'ha reso un altro uomo, finalmente vivo e felice, perché comunque quando arrivi a 71, 72 anni pensi che la tua vita sia finita, no? 'Ho fallito nel matrimonio, i miei figli non sono come cresceranno, dove andranno, cosa diventeranno, magari ho sbagliato tutto'. E invece lui oggi è orgoglioso. Ci vediamo poco, quando ci sono le feste, ma quel viverci non c'è. Lui ha scelto quest'altra vita, non vuole problemi ed è giusto che sia così, non gli rimprovero niente. Tutto ciò che lui non mi ha dato ha portato me a dare, quindi mi ha comunque dato non dandomi. Lui l'ho rincorso, l'ho voluto conoscere e mi è bastato. Poi è finita".

Francesca Manzini conclude commossa il suo racconto: "Quando ero piccola non parlavamo, era molto imbronciato, non c'era un abbraccio, niente. Da grande gli ho dimostrato la donna che sono e la figlia che sono e sono molto felice di questo, soprattutto perché lui in passato ha avuto una 'necessità' e io gli ho restituito tutto il sacrificio che lui ha fatto per me, ho salvato capra e cavoli diciamo. Quindi io mi reputo stra-soddisfatta. Non è tanto il fatto che mi manca lui, mi manca proprio la famiglia".