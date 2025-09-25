Daniela Ruggi, segnalato avvistamento a Napoli: "Sembrava un volto familiare"
Una telespettatrice racconta di aver riconosciuto la donna scomparsa a Piazza Dante, ma l’inchiesta di Dentro la notizia rivela che si tratta di un’altra persona
A Dentro la notizia la testimonianza di una telespettatrice che avrebbe riconosciuto Daniela Ruggi, scomparsa un anno fa, nel centro di Napoli. La donna spiega: "Ero sulla fermata dell'autobus e si è avvicinata questa ragazza. Parlava in modo strano, infatti inizialmente io non capivo cosa volesse".
Il racconto prosegue: "All'improvviso mi ha chiesto di prendere un caffè. Sembrava un volto familiare". La presunta Ruggi si sarebbe poi diretta verso il cuore di Napoli: "Poi ha attraversato, è andata a Piazza Dante sulla piazza".
La donna dichiara di aver avuto un’intuizione improvvisa: "Io continuavo ad osservarla e mi è venuto proprio un flash. Ha fatto il video e nel frattempo io mi guardavo intorno per vedere se vedevo qualcuno delle forze dell'ordine e a quel punto ho chiamato la polizia municipale". Ma emergono delle incertezze: "Soltanto la montatura degli occhiali, guardando le foto su internet e quella che aveva, non erano uguali. Però la somiglianza c'era".
Dentro la notizia va ad approfondire in Piazza Dante, dove avviene l’incontro diretto: la stessa donna viene avvicinata dalle telecamere e afferma di non essere chi cercano. Si presenta con un altro nome: "Non mi chiamo Daniela Ruggi, non mi sono persa".
