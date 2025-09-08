Mediaset Infinity logo
Dentro la Notizia
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
Dentro la Notizia
CRONACA
08 settembre 2025

Carlo Acutis, la maestra di disegno: "Impossibile accorgersi che fosse un santo"

A Dentro la Notizia l’insegnante di disegno di Carlo Acutis racconta gli anni della scuola primaria e la normalità che accompagnava il futuro primo santo millennial

Condividi:
Suor Miranda Montedo parla di Carlo Acutis
Suor Miranda Montedo parla di Carlo Acutis

A pochi giorni dalla canonizzazione di Carlo Acutis, proclamato santo domenica in piazza San Pietro, Dentro la notizia ospita in studio Suor Miranda Moltedo, insegnante di disegno ed ex direttrice della scuola primaria frequentata dal giovane.

"Carlo confesso che noi non ci siamo accorti che era un santo, almeno non a scuola: era normale, era un bambino", racconta la religiosa. "Era comunque un bambino sereno, parlo della primaria perché io sono stata direttrice della scuola elementare negli anni in cui Carlo l’ha frequentata".

Suor Miranda lo ricorda come un ragazzo equilibrato e lontano da comportamenti problematici: "Carlo era un bambino tranquillo, attento, non di quei bambini di cui si parla nei consigli di classe: un bambino attento e anche curioso della realtà".

Con il senno di poi, ammette: "Era impossibile capirlo. Carlo era molto normale e la sua famiglia era molto normale".

Carlo Acutis, morto a soli 15 anni per una leucemia fulminante, è stato riconosciuto dalla Chiesa come Santo Millennial per il suo impegno nel documentare miracoli eucaristici con internet, strumento che trasformò in mezzo di evangelizzazione.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Il saluto discreto a Giorgio Armani

fashion

Il saluto discreto a Giorgio Armani

I funerali privati oggi a Rivalta, in provincia di Piacenza, paese d'origine dello stilista. Riposerà nella cappella di famiglia accanto ai suoi affetti più cari

I funerali privati oggi a Rivalta, in provincia di Piacenza, paese d'origine dello stilista. Riposerà nella cappella di famiglia accanto ai suoi affetti più cari

Forbidden Fruit, le trame della settimana dal 15 al 19 settembre

SERIE TV

Forbidden Fruit, le trame della settimana dal 15 al 19 settembre

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della nuova soap opera turca in onda su Canale 5

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della nuova soap opera turca in onda su Canale 5

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 9 settembre

SERIE TV

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 9 settembre

La nuova puntata della seconda stagione di Forbidden Fruit andrà in onda martedì 9 settembre su Canale 5

La nuova puntata della seconda stagione di Forbidden Fruit andrà in onda martedì 9 settembre su Canale 5

La forza di una donna, la puntata dell'8 settembre

SERIE TV

La forza di una donna, la puntata dell'8 settembre

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity