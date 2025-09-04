Alessia Pifferi, la sorella Viviana: "Mia sorella Alessia era capace di intendere e di volere"

Viviana Pifferi parla della sorella Alessia Pifferi

A Dentro la notizia, Viviana Pifferi interviene sul caso della sorella Alessia Pifferi, accusata della morte della figlia Diana. La donna ribadisce la capacità di Alessia di intendere e di volere: "Mia sorella è capace di intendere di volere. Sì, come già stato detto nella prima perizia, come adesso è stato detto nella seconda, è venuto fuori quello che io ribadisco da tre anni, che lei era capacissima di intendere e di volere e sì, a questo punto è molto brava fingere tutti i problemi che non ha".

Viviana racconta il carattere della sorella: "Lei ha sempre avuto un carattere particolare. In quel suo particolare io ho sempre usato la parola arrogante. Sì, esistono delle persone cattive che purtroppo non sempre hanno dei problemi psicologici e questo è il suo caso perché qualsiasi tipo di problema non avrebbe giustificato quello che lei ha fatto".

Sulla comunicazione tra sorelle, Viviana riferisce: "Alessia a me ha scritto solo una lettera all'inizio dove mi insultava, ecco il suo modo di cercarmi".

Viviana Pifferi parla anche della conclusione del procedimento: "La strada è ancora lunga. Io mi aspetto che adesso veramente ci sia la giustizia e che tutte le carte siano messe in tavola. Tutto quello che in questi tre anni è stato buttato addosso anche a noi, perché noi eravamo la famiglia che non si è mai accorta dei problemi che lei aveva, non ne aveva di problemi, ecco perché la famiglia non se n'è mai accorta".

