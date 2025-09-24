Mediaset Infinity logo
CRONACA
24 settembre 2025

Alessia Pifferi, la madre: "Non ho mai avuto colpa, mi deve chiedere scusa"

Processo d’appello ad Alessia Pifferi. Le parole della madre a Dentro la notizia: "Non ho mai avuto colpa. Il viso ride, il cuore piange. Lei mi deve chiedere perdono"

La mamma di Alessia Pifferi
La mamma di Alessia Pifferi

Si è svolta a Milano una nuova udienza del processo d’appello a carico di Alessia Pifferi, condannata in primo grado all’ergastolo per aver lasciato morire di stenti la figlia di 18 mesi nel luglio 2022. L’udienza sarebbe stata incentrata sulla perizia psichiatrica super partes, che ha confermato la piena capacità di intendere e di volere della donna al momento dei fatti.

Al termine dell’udienza, la madre di Pifferi parla ai microfoni di Dentro la notizia: "Non ho mai avuto colpa. Certo che una cosa così grande non me la sarei mai aspettata", esordisce. E sul tempo trascorso da quel dramma aggiunge: "Il viso ride, il cuore piange. Non ha chiesto neanche scusa".

La donna racconta di aver sempre sostenuto la figlia, senza mai abbandonarla: "Fino all'ultimo ci siamo sentiti, fino all'ultimo le ho dato casa mia, quindi lei non è stata mai abbandonata".

La donna conclude: "È lei che mi deve chiedere perdono. Penso a questo punto ne valga proprio la pena".

