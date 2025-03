Pomeriggio Cinque torna sul caso di Alessia Pifferi, la 37enne condannata all’ergastolo dalla Corte d'Assise di Milano per aver abbandonato fino alla morte la figlia Diana, di soli 18 mesi.

Alessia Pifferi non si è presentata in aula per la terza udienza per il processo d'appello. In carcere, la donna sarebbe stata picchiata da altre detenute nel carcere di Vigevano.

In collegamento con Pomeriggio Cinque, Viviana, sorella di Alessia Pifferi, commenta il comportamento tenuto dalla sorella e gli ultimi sviluppi sul processo: “Sono delusa perché sarebbe stato bello prendere le carte e capire il perché lei aveva fatto la perizia. Aver fatto la perizia su una persona che non avrebbe avuto bisogno neanche della prima. Io sono sempre convinta che lei sia una persona capace”.

“L’avvocato Pontenani sta puntando tutto sul dichiarare sua sorella incapace di intendere e di volere”, spiega Myrta Merlino parlando dell'avvocato di Alessia Pifferi.

Viviana Pifferi contro la sorella Alessia Pifferi: "Non è la persona che sta venendo fuori"

“Io ho vissuto con mia sorella e vi posso garantire che non è la persona che sta venendo fuori o la poverina come viene descritta”, sono le dure parole di Viviana Pifferi.

Descrivendo il suo rapporto con Alessia Pifferi, Viviana sottolinea la sua vicinanza alla sorella prima e dopo la nascita della piccola Diana: “Mia mamma la manteneva ancora. Per quale motivo noi avremmo dovuto nascondere i suoi problemi? Non ha mai avuto problemi, l’unico suo problema è che non aveva voglia di lavorare. Lei poteva darmela la bambina. Io per Diana c'ero, ci sono centinaia di messaggi sul telefono. Mi ha anche nascosto di essere incinta".

