Alessia Pifferi condannata all'ergastolo, la sorella: "Non ero preparata"

"Non ero preparata, ma è arrivata". A Pomeriggio Cinque, Viviana Pifferi commenta la condanna all'ergastolo della sorella Alessia Pifferi per l'omicidio della figlia Diana, morta di stenti a 18 mesi dopo essere stata abbandonata a casa, da sola, per sei giorni, nel luglio 2022.

La decisione è stata presa dalla Corte d'Assise di Milano: "Il giudice è entrato e ha pronunciato la sentenza talmente velocemente che l'ho capito solo perché sentivo stringere la mano di mio figlio", commenta Viviana.

Viviana Pifferi commenta a Pomeriggio Cinque la condanna all'ergastolo di Alessia Pifferi

Dopo la sentenza, anche la madre Maria Assandri ha commentato: "Deve pagare per quello che ha fatto. Se si fosse pentita, avrebbe chiesto scusa. Ho lo stomaco che mi sta scoppiando. Da quel giorno non sono stata più tranquilla".

L'avvocato della difesa, Alessia Pontenani, commenta: "Faremo ricorso. Era dispiaciuta per la sorella e per la mamma, perché si è capito che stavano festeggiando". La risposta di Viviana Pifferi a Pomeriggio Cinque: "Nessuno ha esultato, questa cosa è un pugnale nel cuore".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE