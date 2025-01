Max Laudadio, l'incredibile storia del figlio adottivo Stanley: "Mi confessò di essere venuto dalla Nigeria per delinquere"

Lo storico inviato di Striscia la Notizia racconta a Verissimo l'incredibile storia di uno dei suoi tre figli Stanley: "È venuto da me e mi ha detto: 'Ho tradito Dio e te' perché la verità non è quella che ti ho raccontato"

Max Laudadio racconta a Verissimo l'incredibile storia di uno dei suoi figli Stanley, accolto quando l'inviato di Striscia la Notizia era già papà di Bianca - avuta con la moglie Loredana - e Ina, accolta in famiglia all'età di 18 anni.

"Stanley è arrivato dalla Nigeria, come tanti, passando dalla Libia, dove è stato in uno dei lager tristemente famosi. L'abbiamo conosciuto quando era in un centro di accoglienza grazie all'associazione che ho fondato con mia moglie. Quando l'abbiamo accolto in casa doveva essere per un periodo limitato, invece poi è rimasto con noi", racconta Max Laudadio a proposito del suo incontro con il figlio.

Dopo due anni però Stanley ha voluto confessare al padre la verità: "È venuto da me e mi ha detto: 'Ho tradito Dio e te' perché la verità non è quella che ti ho raccontato. Non ho lasciato la Nigeria in cerca di una possibilità, ma sono scappato, lasciando una moglie e quattro figli. Ero venuto in Italia per delinquere, ma con voi ho capito di voler coltivare il seme della famiglia".

Max Laudadio ha aiutato Stanley a riprendere contatti con la moglie e i figli: "All'inizio lei non voleva saperne di lui, ma l'abbiamo convinta ad accettare un mantenimento da Stanley con la promessa che avrebbe fatto studiare i loro figli. Oggi i figli si sono diplomati. Lui è tornato in Nigeria, si è risposato e sono iniziate le pratiche di ricongiungimento".