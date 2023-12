Elettra Lamborghini ha fatto visita ai bambini del reparto pediatrico della Fondazione IRCCS, e ha condiviso sui social alcuni momenti con i piccoli pazienti della struttura.

“Oggi ho conosciuto Melissa di 9 anni, una forza della natura. Voi ci insegnate a essere forti più di qualsiasi altra cosa al mondo e io vi ammiro e vi guardo come se voi foste dei supereroi. Grazie per questa splendida giornata passata insieme, ringrazio il reparto pediatrico e il Progetto Giovani”, ha scritto la cantante, aggiungendo tanti cuori a corredo di un video in cui canta la sua hit Pistolero con una bambina ospite della struttura.

“E grazie a tutti gli infermieri; siete una squadra meravigliosa e mi avete scaldato il cuore… volevo fare io un regalo a voi oggi ma con la vostra forza d’animo e positività avete fatto voi il regalo a me. Vi auguro solo che delle cose belle nella vostra vita”, ha concluso Elettra Lamborghini.

Tra i tanti commenti al post anche quelli di Beatrice Valli, che ha scritto: “Sei unica Ele”, mentre la sorella Ludovica Valli ha aggiunto: “Hai un cuore immenso”.

Elettra Lamborghini a Verissimo: “Aiutare un bambino che nasce in una situazione sfortunata mi fa stare bene”

Elettra Lamborghini, ospite a Verissimo, aveva parlato del suo desiderio di aiutare i bambini meno fortunati.

“L’idea di aiutare un bambino che nasce in una situazione sfortunata mi fa stare bene. Un giorno, quando avrò più tempo, mi piacerebbe fare un orfanatrofio o una scuola per questi bambini, sia che io voglia o non voglia adottare”, aveva raccontato la cantante a proposito di una possibile maternità.

Elettra Lamborghini aveva parlato anche della sua infanzia: “Quando ero bambina avevo la passione dell’equitazione e mi è stata regalata una cavalla che è diventata la mia migliore amica. La sua perdita è stato un colpo durissimo”.