Thais Wiggers e Elena Barolo: una coppia poco equilibrata?

Secondo Manila, Elena e Thais sono due donne fantastiche ma non adatte a stare in coppia assieme

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Le coppie di The Couple - Una vittoria per due sono tante e diversificate: c'è chi è unito da un vincolo di parentela, chi da uno d'amicizia, chi, come Thais ed Elena, da uno anche professionale.

Manila parlando a cuore aperto alle due ragazze, si prodiga con complimenti e parole affettuose. Ma, sempre con onestà, la donna esprime la propria opinione sulla coppia: "Voi due insieme non c'entrate niente" dice.

Secondo lei, avrebbero dovuto partecipare al programma con altre persone. Elena non è d'accordo, la loro forza sta nella diversità.

Perplessa, Manila teme che le due non abbiano abbastanza tempo per conoscersi e comprendersi davvero. Poi fa un'affermazione forte: "Come sono io l'avrei fatto con te" dice a Thais, spiegandole che avrebbe condiviso volentieri un percorso con una persona pragmatica come lei.

Allo stesso tempo, però, invidia la leggerezza di Elena perché può costituire una protezione dalle sofferenze.

Avrà ragione Manila a ritenere la coppia male assortita oppure le due sono forti proprio perché opposte?