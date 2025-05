Sole e barbecue: è ora della griglia

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Non può esserci Primo Maggio senza una bella grigliata in giardino! Le coppie ricevono carne e salsicce da cuocere all'aria aperta.

I fratelli Mileto mettono le loro abilità culinarie a disposizione dei compagni e accendono il fuoco. Si destreggiano bene tra la griglia del barbecue e la preparazione degli ingredienti necessari!

Nel frattempo, le altre coppie allestiscono la tavola, apparecchiando con piatti e bicchieri colorati. Quando tutto è pronto, i concorrenti si siedono assieme. Per celebrare l'impegno dei fratelli Mileto, i ragazzi fanno uno scrosciante applauso: Fabrizio e Danilo sono stati davvero bravi a grigliare per tutti.

Immancabile un brindisi in onore dei lavoratori e non solo: le coppie rivolgono un pensiero anche alle loro famiglie.

Il pranzo procede tranquillo, tra chiacchiere e racconti allegri. Sport, danza, carriera, gli argomenti sono i più diversi e disparati.

Dopo essersi saziate, le coppie escono in giardino per godersi la giornata di sole. Sanno bene che un momento di relax è necessario prima di riprendere la corsa verso il milione di The Couple - Una vittoria per due.