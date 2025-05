Manila Nazzaro su Antonino Spinalbese: “Per me è già tutto superato”

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

A fine serata Manila e Stefano si ritrovano in camera a commentare la giornata, l’intensa sessione di allenamento sembra aver messo alla prova entrambi, ma il discorso si sposta presto su Antonino.

Tra Manila e l’hairstylist non c’è stata sintonia fin dai primi momenti e neanche la mediazione di Stefano a lungo termine è riuscita ad evitare lo scontro in puntata.

“Oggi ci siamo scambiati due domande” racconta a Stefano, sebbene non abbiano trovato un punto di incontro durante la diretta, sembrano comunque entrambi disposti a gestire la convivenza senza polemiche e ulteriori discussioni.

“Lui mi ha chiesto perché si chiama lavapiatters il mio fandom” prosegue Manila che aggiunge anche il commento ironico fatto dal coinquilino “allora non è cambiato niente”.

Stefano ascolta la compagna continuando a sostenere il suo punto di vista “noi la porta l’abbiamo sempre lasciata aperta, da sempre con tutti”.

“Per me è già tutto superato” conclude Manila, la convivenza non deve intaccare il percorso della coppia determinata ad arrivare infondo e contendersi il milione con gli altri concorrenti in gara. Lo scontro avvenuto nella quarta puntata di The Couple - Una Vittoria per Due sembrano ormai acqua passata, sarà così anche per Antonino?