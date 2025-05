Manila Nazzaro stanca del chiasso notturno

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Un buon riposo è fondamentale per affrontare al meglio le prove di The Couple - Una vittoria per due. Per vincere il milione non basta solamente essere fortunati, è importante anche mostrarsi pronti. Ma, a causa di continui schiamazzi notturni, non sempre è possibile addormentarsi in serenità.

Al mattino, Manila critica apertamente il comportamento scorretto di alcuni compagni. Al centro del mirino, ci sono Jasmine e Pierangelo accusati di fare baccano durante la notte. Secondo la donna, i due, assieme ad altri concorrenti, non fanno altro che rincorrersi, ridere e scherzare. Anche a luci spente, Manila sente sbattere le porte delle camere.

La ex miss fa presente a Pierangelo il suo disagio e gli chiede di conversare in salone piuttosto che nelle camere. Il ragazzo risponde con un laconico: "Hai ragione".

Per il momento, la questione sembra risolta ma il dubbio, fin quando non sarà notte, non potrà essere realmente sciolto. Pierangelo e Jasmine smetteranno di fare baccano?