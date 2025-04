Allenamenti giornalieri per le coppie

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Non solo strategie di gioco, a The Couple - Una vittoria per due, anche le storie delle coppie sono protagoniste. Tra un esercizio e un altro, Manila si ferma a parlare con la coppia composta da Pierangelo e Jasmine per raccontare dei dettagli sulla sua relazione con Stefano.

La donna ricorda i primi incontri con il marito, è stato un vero colpo di fulmine! Il ballerino le ha chiesto il numero di telefono con una scusa e da lì non si sono più mollati. La miss non rinnega il passato, anche il padre dei suoi figli è stato un grande amore, ma adesso sta vivendo questa storia d'amore con una nuova consapevolezza e un trasporto irrefrenabile e inaspettato. "In amore non c'è proprio tempo" commenta Manila, facendo una considerazione su quanto i sentimenti siano imprevedibili. Si può stare assieme a una persona per anni, oppure può capitare di farsi travolgere da una passione improvvisa come è successo a lei. L'importante è non avere troppa fretta quando si è giovani.

Rimasta sola con Jasmine, Manila ripercorre la sua carriera, che ebbe inizio con l'incoronazione a Miss Italia. Come in un film, un fotografo l'ha fermata per strada, spingendola a partecipare al concorso.

Manila ha preso parte alle finali nazionali per ben due volte: la prima volta non andò come sperato, ma la seconda fu un susseguirsi di successi. Riconosce che, essendo più matura di tre anni rispetto alla prima esperienza, si era preparata meglio ed era più consapevole.

La vittoria, però, la costrinse a prendere una decisione difficile: abbandonare la facoltà di medicina per dedicarsi completamente al lavoro.

Oggi Manila è una donna felice e realizzata con accanto a sé un marito straordinario. Oltre che un fantastico compagno di squadra, ovviamente!