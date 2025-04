L'opinione di Laura Maddaloni sulla decisione di Antonino Spinalbese

A letto, tra stanchezza e riflessioni, Pierangelo e Jasmine tirano le somme. Antonino e Andrea hanno dato loro una penalità e la possibilità di finire nuovamente in Nomination è molto alta. A riportare un pizzico di concretezza ci pensa Laura: si parla del diverbio con Antonino, considerato il più giocatore di tutti. L'hair stylist, in coppia con il compagno Andrea, essendo risultato il migliore della Prova della Sedia, ha scelto una coppia a cui dare due punti di penalità, rendendola svantaggiata durante le prossime Nomination. Antonino, per non gravare eccessivamente sui compagni, ha optato per una coppia già in Nomination. Laura ammette che, al posto di Antonino, avrebbe scelto la stessa linea strategica. Sia per una questione di bontà, sia per non apparire crudele agli occhi degli altri, avrebbe indicato una coppia al televoto. Sicuramente, però, per una questione di amicizia, non avrebbe votato Pierangelo e Jasmine.

Ma Jasmine appare scettica, per lei il reale motivo di questa decisione è un altro.

Si delinea così una visione del gioco fatta di equilibri fragili, amicizie visibili e strategie silenziose. Pierangelo è convinto di avere capito tutto, per lui c'è una gerarchia già scritta.

Laura ascolta e trae un'amara conclusione: quando i compagni saranno riusciti a eliminare la coppia di Pierangelo e Jasmine, si concentreranno su di lei e Giorgia, fuori dal giro delle amicizie. Nonostante questa considerazione, Laura vuole comunque rimanere fedele a sé stessa ed evitare alleanze forzate. In un clima dove si agisce su più livelli, tra cuore, pancia e testa, c’è chi prova a resistere alle logiche del gioco per seguire quelle della morale. Anche se, alla fine, sarà sempre il pubblico a decidere le sorti delle coppie di The Couple - Una vittoria per due.