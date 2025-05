Le sorelle Boccoli sulla vittoria del milione: "Ce lo meritiamo proprio"

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Tutti partecipano a The Couple - Una Vittoria per Due per un motivo unico: trovare la chiave vincente che aprirà la cassaforte con un milione di euro. Chi apertamente, chi nel privato, ma tutti pensano a come arrivare alla vetta di questa scalata.

Tra le squadre più trasparenti ci sono certamente quella di Brigitta e Benedicta. Le due sorelle, nell'intimità della loro camera, si osservano e pensano alla stessa cosa: vincere. La circense, infatti, si lascia andare a un momento di onestà e ripensando a questo gioco, ma anche alla vita prima di questa avventura, afferma: "Ce lo meritiamo proprio". Vincere, ottenere il milione, è una ricompensa a tanti sacrifici.

Anche Benedicta è d'accordo, anche lei ripensa a un passato che non appare, ma che è costellato di salite e poche discese. "È stato tutto in salita" afferma ancora Brigitta, riferendosi sia al percorso nel gioco, sia al percorso lavorativo personale, ma anche alla loro vita. Una ricompensa che inseguono, ma a cui devono puntare prima degli altri, poiché non sono le uniche a guardare alla cassaforte.

Il gioco sta per terminare e le coppie, sebbene unite fra loro, saranno le une contro le altre per riuscire a conquistare la benevolenza della fortuna e trovare la chiave che aprirà la cassaforte. Chi fra loro sarà baciata dalla Dea? Chi di loro vincerà questa edizione di The Couple - Una Vittoria per Due?