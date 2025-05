Laura Maddaloni e le figlie: tra sport e aspettative

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Il pomeriggio nella Casa di The couple - Una Vittoria per Due prosegue tra allenamenti e chiacchiere. Brigitta e Laura, dopo pranzo si trovano in zona Living, intenta ad allenarsi mostra alcune prese a Brigitta che affascinata si cimenta in una serie di prese.

Dopo l’allenamento il discorso prosegue e Laura racconta alla compagna della carriera e della determinazione che l’ha portata a vincere e realizzarsi. Ma una parte fondamentale riconosce spetti alla famiglia, soprattutto al padre che ha saputo instradala e sostenerla.

“Non sempre quello che decidono i genitori - se non seguono la passione dei figli - è giusto. È una bella cosa” commenta Brigitta.

“Lo rifarei è una bella cosa” continua Laura spiegando che ha avuto la fortuna di avere la vicinanza e l’appoggio della famiglia. “Io mi sono allenata con mio padre. Penso di aver fatto di tutto per superare le aspettative su di me, ma credo però questo mi ha aiutato ad essere quello che sono oggi” dice fiera ma pensando alle figlie non nasconde una certa preoccupazione: non vuole che vivano la stessa ansia di raggiungere gli obiettivi che ha avuto lei.

Brigitta è d’accordo e comprende perfettamente il senso delle parole della compagna “Lo so, è stato lo stesso per mio marito!” anche lui figlio d’arte che ha intrapreso la strada dei genitori.

“Jane vuole fare judo, credo voglia farlo per essere più simile a me” prosegue Laura inizialmente non era molto d’accordo proprio per le aspettative e le preoccupazioni espresse ma che ha deciso di lasciare libere le ragazze di costruirsi il loro futuro, sempre pronta a sostenerle “adesso ho promesso ce glielo faccio fare” conclude. Una cosa è certa, qualsiasi sarà il desiderio delle sue figlie lei cercherà sempre di sostenere e non farle mancare mai la vicinanza della famiglia.