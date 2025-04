La storia di Irma e Lucia Testa e l'incontro con la loro madre

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Ognuna delle coppie di The Couple - Una vittoria per due ha una storia particolare, una storia molto intima e ricca di emozioni. Questa sera Irma e Lucia raccontano il loro passato, iniziando proprio dai primi sacrifici per il pugilato. Se Irma è la campionessa olimpionica che il mondo conosce e apprezza è perché Lucia ha sacrificato tutta la sua passione per questo sport per aiutare sua sorella. La maggiore ha abbandonato i guantoni per lavorare e pagare gli allenamenti di Irma.

Poi il coming out comune, una storia simili. Entrambe le sorelle sono omosessuali, entrambe hanno dichiarato alla loro madre di amare due donne, Roberta, compagna di Lucia, e Alessandra, compagnia di Irma. Le due sorelle si sono sempre sostenute, hanno guardato al futuro come un obiettivo comune ed entrambe sognano di avere un figlio, di costruire una famiglia con le rispettive partner.

Le due sorelle Testa sono in White Room, dove Ilary Blasi cerca di scorgere ulteriori dettagli di un passato famigliare così intenso e ricco d'amore. Irma afferma: "Mi sono sentita egoista, sembra di aver rubato il sogno di mia sorella". Sin dal primo incontro coi guantoni l'atleta ha fatto a sé stessa una promessa: ripagare il debito di sua sorella, con amore, con dedizione: "Cerco di non farle mancare mai niente". Lucia rifarebbe le stesse scelte, sempre. Entrambe, poi, raccontano dei pregiudizi della società nei confronti delle persone omosessuali. Nello sport un atleta è un atleta, non importa chi ama, ma è spesso al società ad applicare etichette e svalutazioni.

Dopo queste profonde dichiarazioni, le due concorrenti ascoltano una voce a loro molto famigliare:

"Volevo dirvi una cosa che non vi ho mai detto: mi dispiace di non avervi dato la serenità che vi meritavate. Sono orgogliosa delle ragazze che siete oggi".

È la loro madre, Anna, che raggiunge le loro figlie in un intenso abbraccio. Un incontro molto dolce, dove emerge l'unione di una famiglia che condivide ogni sfumatura delle vite che la compone. "Sono orgogliosa di voi, ma ciò che siete diventate lo dovete a voi stesse" afferma ancora la donna, ma sia Irma sia Lucia sostengono il contrario: "È grazie a te, dobbiamo tutto a te".

Il loro sogno è quello di comprare una casa alla loro madre, per ringraziarla di ogni sacrificio. Un sogno che potrebbero realizzare conquistando la chiave che aprirà la cassaforte che contiene un milione di euro. Potranno essere loro le vincitrici di The Couple - Una vittoria per due? Il futuro non è ancora scritto, ma nel presente le sorelle Testa hanno chiare le loro priorità: vivere le loro vite con amore.