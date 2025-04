La dedizione di Giorgia Villa per diventare campionessa

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Giorgia e Laura sono unite da una forte determinazione e una profonda passione per lo sport. Entrambe hanno raggiunto risultati invidiabili, ma a un prezzo molto alto.

Giorgia racconta alla coppia composta da Manila e Stefano quanto sia stato complicato per lei coniugare la vita sportiva con quella scolastica.

A differenza degli altri ragazzi, non aveva verifiche e interrogazioni periodiche, perché la sua giornata era scandita dai duri allenamenti. La mattina si recava in palestra e alle otto e un quarto scendeva già in pedana. L'uscita del sabato sera non esisteva per la giovane Giorgia che, durante ogni weekend, si preparava mentalmente ad affrontare la settimana.

Facendo un raffronto con la sua sorella più piccola, si rende conto di aver vissuto un'adolescenza insolita, ma non se ne pente. Tornando indietro rifarebbe tutto perché guidata da una passione inarrestabile.

Solamente dopo l'infortunio subito prima di partire per le Olimpiadi di Tokyo l'atleta ha pensato di mollare. Ma la voglia di tornare a fare la ginnasta era talmente tanta che, dopo una sola settimana, Giorgia era già di nuovo in palestra.

Forza, tenacia e spirito di squadra: gli ingredienti per una concorrente, oltre che sportiva, perfetta ci sono tutti. Giorgia metterà lo stesso impegno anche in The Couple - Una vittoria per due, per vincere l'ambito premio finale?