Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco: tra confidenze e lacrime

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Durante la prima puntata di The Couple - Una vittoria per due, Jasmine e Pierangelo hanno dimostrato di essere complici e affiatati nel gioco… lo saranno anche come amici?

I due ragazzi si professano uniti da un profondo legame e, fin da subito, non si risparmiano con confidenze e confessioni. Jasmine si apre a Pierangelo e ammette di avere il cuore in subbuglio. Ripensa al suo ex, di cui non fa il nome, e si assume parte delle colpe della fine della loro relazione.

Nonostante fosse un bravissimo ragazzo che mai le ha dato modo di dubitare della sua fedeltà, Jasmine non riusciva a non essere gelosa e impulsiva. Sono stati insieme per tre anni, vivendo una relazione d'amore importante e sentita. Poi, la cantante ha deciso di fare le proprie esperienze e di costruirsi un personale gruppo di amici.

"Mi dispiace che abbiamo perso il bene che comunque dovrebbe rimanere dopo tanto tempo" dice dispiaciuta Jasmine, trattenendo le lacrime. Non vorrebbe piangere, non si può piangere già dal primo giorno! Ma Pierangelo la riprende, fa sempre bene sfogarsi. L'amico spera che i due ex possano recuperare il rapporto che avevano, ma Jasmine crede che sia impossibile.

Oggi, l'ex si è rifatto una vita ed evita di interfacciarsi troppo con Jasmine, mentre lei preferisce non dare a nessuno la chiave...del suo cuore! La coppia, anche nell'amicizia, dà prova di grande intesa e sensibilità. Non c'è dubbio: con Jasmine, il gioco si fa tenero!