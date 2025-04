Il Privé si trasforma in una favola romantica per Manila Nazzaro e Stefano Oradei

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Come promesso da The Couple, in seguito alla vittoria nella prova affinità della prima puntata, Manila e Stefano hanno trascorso una serata romantica nell’esclusivo Privé. Tra brindisi e uno spuntino dolce, in un’atmosfera intima che si sono meritati, la coppia di neo-sposini si concede un momento di relax nella vasca idromassaggio: una coccola perfetta per loro, lontani dalle altre coppie.

Immersi nel pieno del relax, Manila non nasconde la propria felicità per l’uomo che ha scelto come compagno di vita: “Nel momento in cui ho deciso di essere felice e quindi fregarmene di quelli che sono i pensieri delle persone, sono arrivate tutte le cose più belle”.

Per lei, “l’amore chiama amore, il bene porta il bene, la bellezza porta bellezza”.

Stefano si avvicina dolcemente per dimostrarle il suo amore con baci appassionati. Per Manila, lui è il suo “principe azzurro”, ed è orgogliosa se le persone dovessero rendersi conto della bellezza d'animo del suo compagno.

Insieme i due vivono una vera e propria favola d’amore.