THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Nel silenzio rilassato del giardino, Giorgia affronta assieme alle sorelle Testa un tema che le sta visibilmente a cuore: il riconoscimento personale della sorella. Un discorso intimo che va oltre il gioco, toccando la sfera familiare e il desiderio profondo di vederla valorizzata per ciò che è, e non solo per chi ha accanto.

L'atleta vuole che sua sorella Lara venga riconosciuta per quella che è, senza essere perennemente etichettata come la "sorella di". "A me non dà fastidio" commenta Lucia, orgogliosa di essere associata a Irma.

Giorgia, invece, è convinta che Lara ci resti male. Ricorda alcuni pranzi in famiglia, durante i quali le domande vanno sempre nella stessa direzione: gli allenamenti, le gare. Lara, invece, ha un'aspirazione, quella di diventare parrucchiera, che meriterebbe più luce.

Accanto a lei, Irma e Lucia ascoltano, e proprio Lucia, che sa bene cosa significhi vivere all’ombra di una sorella famosa, sdrammatizza: è un problema che riguarda più le persone note che non quelle che subiscono il paragone.

Un momento sincero, che mostra quanto il peso delle aspettative e dei paragoni possa insinuarsi anche nei legami più forti. Dentro The Couple - Una vittoria per due non si gioca solo per il montepremi, ma anche per affermare chi si è davvero.