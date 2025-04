Confidenze intime tra Brigitta e Benedicta Boccoli

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Nel silenzio della sera, Brigitta confida a Benedicta una riflessione personale maturata durante i giorni passati nella Casa delle Coppie: "Devo cambiare delle cose fuori della mia vita" dice con consapevolezza.

La donna sente di aver perso la sua parte più leggera, quella fanciullesca, schiacciata negli anni da pressioni e responsabilità e solamente grazie all'esperienza di The Couple - Una vittoria per due se ne sta rendendo conto. "La devo far riemergere" dice, ammettendo di essere stata, in passato, troppo concentrata sui propri problemi. "Ho bisogno di ridere" aggiunge l'attrice

Benedicta la ascolta, la comprende e sussurra: "Che cosa bella che hai detto".

Tra le due sorelle il legame si fa ancora più stretto, fatto di parole semplici ma piene di verità. Una conversazione intima che racconta la voglia di ripartire da sé, con più leggerezza e autenticità.