Brigitta Boccoli: "Laura, non sei rigida, sei una persona speciale"

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Ci sono persone che riescono a star ferme, a godere del tempo che hanno a disposizione, persone che riescono a prendersi cura di sé e dello spazio che le circonda, e poi c'è Laura, che come la maggior parte delle persone è umana, ma non riesce a vederlo. La donna racconta a Brigitta dei diversi sacrifici fatti negli ultimi tempi, quotidiani e non. Per sua immensa fortuna, la judoka ha accanto un uomo meraviglioso, che la ama, la fa sentire amata, ma più di tutto le ha insegnato ad amare. La circense le fa notare l'importanza di tutto ciò e messa davanti all'evidenza, Laura afferma: "Dimostro l'amore con i fatti, non riesco a dirlo, ma lui, esiste soltanto lui, se non ci fosse stato, probabilmente, non avrei scelto nessuno".

Brigitta non stenta a crederci, conosce anche lei questo genere d'amore, con il suo compagno, ma cerca di dare qualche consiglio alla donna che ha di fronte, una donna in cui si rivede tantissimo: "Bisogna prendersi del tempo per sé, per la coppia, altrimenti ci si perde". Questa esperienza, vivere a contatto con altre persone, scontrarsi nel quotidiano nel gioco di The Couple - Una vittoria per due, ha fatto comprendere a Laura quanto ami suo marito, che persona buona e pura sia, ma non solo. Le ha fatto comprendere anche di essere troppo dura e rigida con sé stessa, chiede troppo al suo corpo, si priva di troppo tempo.

La circense, però, non è dello stesso pensiero: "Tu non sei rigida, tu sei una persona speciale, sei buona, sei dolce, sei generosa". Davanti a questi complimenti, Laura non sa come reagire: "Ma sono appesantita, sono una persona pesante". Brigitta insiste, contenta di aver incontrato la judoka: "Sei materna e non perché sei madre, è la tua natura. Sei una persona altruista che si prende cura degli altri, ma devi farlo anche con te stessa".

Le due donne sono una di fronte all'altra, come davanti a uno specchio. "Vorrei più leggerezza" chiede Laura, una richiesta compresa anche da Brigitta: "Quando usciremo, vorrò costruire più ricordi coi miei figli, la vita è questo".

Capirsi è anche questo, ritrovarsi in un'altra persona e guardarsi dentro per trovare una nuova forma.