Per Antonino sua figlia è al primo posto, anche al di sopra di una possibile nuova famiglia

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Non solo giochi, The Couple - Una vittoria per due regala anche tante emozioni. Antonino e Andrea, uniti dall'essere due giovani padri, durante la puntata hanno parlato dei rispettivi figli.

Mentre Andrea si è mostrato più incline a non nascondere le proprie emozioni, Antonino ha preferito evitare di piangere in diretta per non arrecare dispiacere alla figlia.

Riparlandone con Laura e Giorgia, Antonino spiega di essersi fatto una promessa: ha deciso di non raccontare ciò che sente. Non ha bisogno di dimostrare l'amore per la sua bambina attraverso le lacrime.

Giorgia lo riprende, in fondo è bello regalare agli altri le proprie emozioni. Più comprensiva Laura, colpita da un'affermazione dell'uomo: Antonino sarebbe disposto a rinunciare a una famiglia, pur di rendere felice sua figlia.

Antonino spiega che prova il desiderio di avere accanto a sé una compagna ma, con la stessa fermezza, afferma di non volere più bambini. Capisce, però, quanto sia difficile trovare una donna che accetti questa decisione in maniera naturale. Non vuole essere egoista e costringere un'altra persona a basare la propria vita sui suoi affetti.

L'uomo teme di allontanarsi da sua figlia, da quando ha scoperto di diventare padre non ha visto nient'altro che lei. Esistono solo lui e la sua bambina. Il proposito di Antonino è quello di essere un padre presente e di amare tutto ciò che per la piccola è importante.

Quindi non solo rinunce e sacrifici, un figlio è prima di tutto tanto e incondizionato amore!